Guarulhos dialoga com Coreia do Sul sobre investimentos na cidade

O secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de Guarulhos, Jorge Taiar, se reuniu na manhã desta terça-feira (8) no Paço Municipal com o cônsul de Assuntos Econômicos da Coreia do Sul, Byeongwook Woo, e apresentou os motivos pelos quais o município é candidato a receber investimentos de empresas coreanas. Mais notadamente, discorreu sobre o futuro polo tecnológico da cidade.

De acordo com Taiar, a intenção é agrupar diversas empresas do setor em um mesmo local, formando assim uma abrangente área de desenvolvimento tecnológico e com ato grau de inovação na cidade. “Guarulhos já abriga empresas do setor, mas queremos trazer ainda mais. Os empresários encontram aqui um local acolhedor e com economia propícia, além de terem todo o apoio da Prefeitura para providenciarem sua instalação, sempre tendo em vista a geração de empregos e a retomada econômica que isso representa para a cidade e para o munícipe”, afirmou.

De acordo com as informações apresentadas na reunião, Guarulhos é uma cidade com indústria diversificada, mas sua força está primordialmente nos setores mecânico, plástico e de metal, além das companhias farmacêuticas e de empresas de alimentação.

Grandes companhias acreditam no potencial da cidade e já começaram a instalar seus centros de distribuição, como a Amazon e o Mercado Livre, além das de outros setores que já atuam na cidade, como a Michelin.