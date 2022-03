Prefeitura lança a 10ª Feira do Estudante de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos lançou nesta quarta-feira (16) a 10ª edição da Feira do Estudante no auditório do Paço Municipal. Com o tema “Inspiração para continuar”, o evento reuniu um público de 80 pessoas, incluindo representantes de cerca de 50 empresas, os quais puderam se informar e esclarecer dúvidas sobre a participação no evento.

A Feira do Estudante ocorrerá nos dias 17 e 18 de agosto no Adamastor Centro. Ela reunirá empresas e instituições que oferecem oportunidades aos estudantes em cursos profissionalizantes, de graduação e idiomas, além de estágios e intercâmbios.

Representando o prefeito Guti, o secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, destacou a importância das empresas parceiras. “Passamos dois anos de pandemia e é com se tudo na vida tivesse se apagado. Estamos acordando e precisamos incentivar a juventude a seguir em frente. Agradeço aos parceiros que mostram também essa vontade de movimentar a juventude. Temos que superar e recuperar o tempo perdido dos jovens e fazê-los voltar à sala de aula”, disse Mazloum.

“É uma alegria estar neste lançamento porque não fazemos eventos há dois anos. A feira é um evento de grande porte e isso significa que estamos voltando. O tema escolhido veio da pressão que o estudante do ensino médio passa por causa do vestibular. E falar sobre vida do jovem depois da pandemia não é apenas isso. O Observatório de Direitos Humanos de Guarulhos fez uma pesquisa que, em relação aos jovens, detectou a questão da saúde mental. O jovem deixou de se relacionar, sair e estudar para trabalhar ou perdeu trabalho e parentes”, disse o subsecretário da Juventude, Cesar Souza.

De acordo com Souza, a ideia é que a feira traga não só informações, mas experiências motivadoras. “Muitos sonhos foram destruídos e não se pode pensar na feira da mesma forma. A gente entende que nossos parceiros podem ser agentes para inspirar a juventude. Queremos muito mais do que dar um direcionamento na carreira educacional. Temos que abordar relacionamentos, saúde mental, família e as diversas formas que se pode trabalhar com o empreendedorismo”, explicou o subsecretário.

Parcerias

A Universidade Paulista (Unip) participa pela décima vez do evento e, segundo seu representante, Djalma Silva Junior, a iniciativa possibilita a divulgação da instituição de ensino. “A feira é muito bacana porque por meio dela promovemos nossa marca e, ao mesmo tempo, temos um feedback e contato com os estudantes”, disse Silva.

Já o proprietário da FB Formatura, Fernando Bandeira, considera a feira um marco no município. “É um evento incrível para nossa cidade com muitas empresas e com possibilidade de alavancar negócios para o segmento voltado à educação. Não há nada assim para o público jovem”, afirmou Bandeira, cuja empresa já participou de outras quatro edições.

Empresas e instituições interessadas em participar da 10ª edição do evento devem procurar a Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, localizada na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2408-5604 e pelo e-mail [email protected].