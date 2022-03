Como encontrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Hoje, com a rotina profissional cada vez mais agitada e as altas exigências do mundo corporativo, é cada vez mais comum ver casos de profissionais que se acham “super heróis” e querem dar conta de tudo, abrindo mão de momentos preciosos de lazer e descanso ao lado da família e dos amigos.

“Isso é prejudicial, pois impede esses indivíduos de vivenciar momentos que causam impacto positivo na saúde mental, para que depois possam cumprir com as entregas no trabalho. Sem isso, o estresse e a ansiedade começam a aparecer, e podem levar a problemas como a depressão ou Síndrome de Burnout”, alerta a especialista em desenvolvimento humano Susanne Andrade, autora de best-sellers como “O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil” e do “Líder Protagonista: uma nova atitude na agilidade”, que será lançado em abril pela Editora Gente.

De acordo com a pesquisa recente do Hay Group, 25% dos empregados que não se sentem apoiados pelas empresas em que trabalham para equilibrar trabalho e vida pessoal planejam deixar seus empregos em um prazo de até dois anos. A boa notícia é que já existe um movimento de mudanças, inclusive sobre a semana de quatro dias de trabalho. As empresas que não buscarem se reinventar nessa perspectiva, não irão conseguir atrair e reter talentos.

Segundo estudo da WorkplaceTrends?com e CareerArc, praticamente metade dos diretores de RH defendem que oferecer horários de trabalho mais flexíveis ajuda a atrair e recrutar profissionais talentosos. Nos Estados Unidos, os gerentes apontam que a flexibilidade impacta positivamente no engajamento, na motivação e na satisfação dos colaboradores.

Para Susanne, outra prática que traz benefícios para a qualidade de vida dos colaboradores é o modelo de trabalho remoto – ou híbrido-, que vem sendo cada vez mais adotado nas empresas e tem ajudado nesse equilíbrio. “Uma pesquisa da Global Evolving Workforce, patrocinada pela Dell e Intel, apontou que, entre as pessoas que trabalham em casa, 45% dirigem menos, 52% passam mais tempo com a família, 33% dormem mais, 49% têm menos estresse e 54% acreditam que o home office as torna mais produtivas”, comenta a especialista.

Por outro lado, outros estudos divergem, dizendo que a carga de trabalho, na visão dos entrevistados, aumentou no modelo home office. “Um levantamento realizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostrou que a maior parte dos profissionais (56%) afirma ter problemas para conciliar os dois universos. E quase metade dos 464 entrevistados disse que a carga de trabalho aumentou durante a quarentena. Tais divergências comprovam que esse ponto de equilíbrio é muito pessoal, e está nas mãos de cada um”, defende Susanne.

Pensando em ajudar nessa questão, Susanne listou dicas simples de como conciliar a vida pessoal e profissional:

1) Aceite que você é humano e não tem como separar a vida pessoal da profissional.

O caminho é integrar, fazendo escolhas de maneira consciente para uma atuação “de propósito”, ao buscar um posicionamento e atividade profissional que lhe dê brilho no olho. Assim você vai se divertir trabalhando.

2) Assuma o protagonismo e saia do papel de vítima e da queixa, abandonando a prática de culpar os outros ou a pandemia por não realizar o que deseja.

Tome a vacina, coloque uma máscara, leve o álcool com você e curta a vida.

3) Seja disciplinado com suas questões pessoais, priorizando na agenda espaços para aproveitar momentos simples e preciosos com você e com pessoas que ama, fazendo aquilo que te ajuda a descontrair para alimentar a saúde mental.

Refeição em família, um passeio no parque, ouvir uma boa música, tomar um sorvete na esquina ou mesmo fazer uma atividade física que te abastece para o dia a dia.

4) Negocie folgas e férias com seu líder e empresa, de maneira a aproveitar melhor a vida.

Está em suas mãos a decisão de passar pela vida, construindo a sua história profissional ou deixar que ela passe batida por você.

5) Viva o momento presente, o dia de hoje, e dessa forma construir um futuro cada dia mais pleno e próspero.

Agindo assim, consegue-se balancear bem a vida e a carreira, ao assumir um compromisso consigo mesmo e ao tomar uma decisão de viver o agora. “Como lembra a compositora Ana Vilela na canção ‘Trem Bala’, tudo é passageiro e se modifica o tempo todo, sem que tenhamos nenhum controle sobre isso. Por isso, é fundamental viver intensamente e construir o presente, em prol de um futuro melhor”, pondera a autora.

Na visão de Susanne, essa é a chave e o “segredo” para ser feliz na carreira e na vida pessoal. “Dessa forma, o indivíduo se permite ter experiências mais plenas e para de postergar metas e sonhos, e de deixar o ‘hoje’ para amanhã”, finaliza.

Sobre Susanne Andrade – É autora dos best-sellers “O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil”, “O Segredo do Sucesso é Ser Humano”, e do livro digital “A Magia da Simplicidade”. Em abril, lançará pela Editora Gente seu novo livro, “Líder Protagonista: uma nova atitude na agilidade”. É palestrante e professora de cursos de MBA pela FIAP em disciplinas sobre carreira, liderança e gestão da mudança para a transformação digital. É sócia-diretora da A&B Consultoria e Desenvolvimento Humano, empresa que criou o “Modelo Ágil Comportamental”. Colunista no “Portal IT Forum 365, na coluna Desenvolvimento Humano na Era 4.0”. Voluntária no Grathi.