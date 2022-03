Prefeitura promove palestra sobre conquistas femininas e empoderamento

O CEU Bonsucesso recebeu nesta quinta-feira (17) cerca de 80 mulheres que participaram de uma palestra sobre conquistas femininas e empoderamento organizada pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Ponte Alta. Ministrada por Fabiana Chimirri, assistente social e representante da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, o evento abordou a linha do tempo das conquistas femininas no Brasil e no mundo, passando pelo estabelecimento do 8 de março como Dia Internacional da Mulher.

“Esse é um assunto de extrema importância não só neste mês, mas todos os dias. Essas mulheres precisam de informação para que possam viver uma vida tranquila, sabendo dos seus direitos, além de incentivo para que busquem uma profissão. Saber a história é um ótimo caminho de incentivá-las”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante.

Além de informação, as mulheres levaram pra casa kits do projeto Mude Esse Ciclo, iniciativa da Prefeitura que distribui absorventes higiênicos, internos e externos, às meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social que vivem a pobreza menstrual, identificadas nos atendimentos de equipamentos socioassistenciais.