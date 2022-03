Mutirão do CadÚnico no CEU Ottawa-Uirapuru atende 150 famílias

O mutirão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atendeu 150 famílias no último sábado (26) no CEU Ottawa-Uirapuru. Este foi o segundo mutirão de 2022. O primeiro, no CEU Pimentas, recebeu 167 famílias. Os mutirões são eventos importantes para atender aqueles que trabalham durante a semana e não podem comparecer às unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Os serviços oferecidos na ação foram a atualização cadastral e a realização de novos cadastros. Além disso, os munícipes contaram com o atendimento da Van da Boa Energia da EDP Bandeirantes, que ofereceu a solicitação da Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que garante desconto na conta de luz para famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico.

A atualização dos dados do CadÚnico é de extrema importância para as famílias garantirem o seu acesso aos diversos benefícios sociais oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal. Os dados devem ser atualizados a cada dois anos.

Para mais informações sobre o CadÚnico e os programas a que ele dá acesso ligue na Central do Cadastro Único por meio dos telefones 2087-4270 / 2408-7020 ou pelo WhatsApp (11) 99508-5210.