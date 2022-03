Sesc Guarulhos recebe o espetáculo infantil ‘Fim?’ neste final de semana

Nos dias 2 e 3 de abril o Grupo Esparrama apresenta o espetáculo Fim? no teatro do Sesc Guarulhos. Voltado ao público infantil, apresenta a disputa entre duas baratas e dois palhaços pelo domínio do mundo. Os ingressos para as apresentações estarão disponíveis para venda em sescsp.org.br/guarulhos a partir das 14 horas do dia 29 de março, e nas bilheterias da rede Sesc a partir das 17 horas do dia 30.

Fim?

Grupo Esparrama

O mundo acabou. Tudo está destruído e só sobraram lixões, campos de guerra, muros, restos lamacentos de um rio doce e… Duas baratas: Beatriti e Margueriti que, juntas, comemoram este fim. Elas acreditam que agora o mundo será apenas das baratas. Mas o que não sabem é que outros dois seres esquisitos e muito atrapalhados também sobreviveram: os palhaços Batatinha e Nerdolino, que agora perambulam pelo mundo com um mapa, uma semente e muita esperança. Empenhados em encontrar um novo começo para a humanidade, os dois não desconfiam que as baratas estão criando divertidas armadilhas para “ajudá-los” a entender que o mundo delas é bem melhor sem eles… Será o Fim?

O espetáculo foi vencedor do Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem como Melhor Espetáculo na categoria Sustentabilidade.

O Grupo Esparrama ganhou notoriedade por trazer arte para o Minhocão e é um dos grandes responsáveis por dar cara nova a esta região do centro de São Paulo. Esparramando cores, arte e muito bom humor, o grupo cativou a população local e atraiu os olhares de pessoas de diversos lugares, que passaram a incrementar seus domingos de lazer, participando das atividades propostas pelo Esparrama.

Dias 2 e 3 de abril, sábado e domingo às 16h

Livre

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 24,00 (inteira); R$ 12,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). Grátis para crianças até 12 anos. (Necessária retirada de ingresso infantil)

