Fisioterapeuta explica o que pode causar dores na coluna

A dor na coluna é mais comum do que se pensa, pode ser associada a diferentes situações, como a má postura, esforços repetitivos ou problemas mais sérios como hérnia de disco ou fraturas e tumores.

“O tratamento para esse desconforto depende do tipo e da localização da dor e pode ser feito com o auxílio da fisioterapia, medicamentos e nos casos mais graves, cirurgia. A dor na coluna nunca deve ser ignorada e somente um especialista pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado. ”, explica Bernardo Sampaio.

Esse desconforto atinge uma grande parte da população, estando entre as principais causas de absentismo ao trabalho. Mesmo essa dor na maioria dos casos sendo benigna, pode ser muito incomodativa e incapacitante, podendo degradar muito a qualidade de vida das pessoas. Mas felizmente, que na maioria dos casos, existe um conjunto de medidas curativas e preventivas que nos permitem tratar e prevenir eficazmente este problema. Abaixo, o fisioterapeuta, Bernardo Sampaio, traz algumas causas dessa dor, fique alerta.

-Postura errada: “A má postura pode ocasionar dor lombar, dor no meio das costas e dor cervical. Quando você tem uma postura correta permite um equilíbrio entre os músculos e os ossos, mas quando isso não ocorre, pode haver alterações estruturais na coluna e um enrijecimento das articulações e encurtamento dos músculos. ”, comenta o diretor do ITC Vertebral de Guarulhos.

– Movimentos repetidos: “Trabalhos que exijam esforços físicos repetitivos muito intensos podem causar tensões ou lesões musculares ocasionando a dor na coluna na região relacionada com a área de esforço, o ideal é evitar carregar pesos muito elevados. Caso não seja possível, deve-se dividir o peso, usar um carrinho ou pedir ajuda a um colega. Fazer alongamentos diários e exercícios físicas ajudam a preparar os músculos para as atividades. ”, menciona Bernardo Sampaio.

– Hérnia de Disco: “Essa situação ocorre quando o revestimento de um disco vertebral sofre um dano como ruptura, provocando em alguns casos dores na coluna. Quando isto ocorre, o conteúdo de dentro do disco vertebral pode extravasar e causar compressão de nervos, o que leva a dores nas pernas ou nos braços, dependendo da região afetada. Os sintomas podem desaparecer de 1 a 3 meses. No entanto, a dor pode ser controlada com anti-inflamatórios, mas principalmente com fisioterapia e exercícios indicados pelo fisioterapeuta para realinhar a coluna e fortalecer a musculatura.

Para saber mais sobre dores, tratamentos e dicas. Acesse: www.itcvertebral.com.br

BERNARDO SAMPAIO: Fisioterapeuta pela PUC-Campinas (Crefito: 125.811-F), diretor clínico do ITC Vertebral e do Instituto Trata, unidades de Guarulhos, Bernardo Sampaio é também professor em cursos de pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica, professor em fisioterapia do Centro Universitário ENIAC (Guarulhos) e também leciona como convidado nos cursos de pós-graduação na Santa Casa de São Paulo. Possui experiência em fisioterapia ortopédica, traumatologia e esporte; e especialização em fisioterapia músculo esquelética, aprimoramento em membro superior e oncologia ortopédica pela Santa Casa de São Paulo. Mestrando em ciências da saúde pela faculdade de ciências médicas da santa casa de São Paulo. Saiba mais em: www.institutotrata.com.br e www.itcvertebral.com.br