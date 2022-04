Nova edição do Mulheres que Cantam acontece nesta sexta-feira no Adamastor

Nesta sexta-feira (6), às 19h, o Teatro Adamastor recebe o projeto Mulheres que Cantam, show-live com artistas guarulhenses que tem como objetivo mostrar a força da música brasileira, representada na expressividade da voz feminina, destacar o protagonismo das mulheres e exaltar o talento de cantoras em busca de espaço no cenário musical. O evento é presencial e aberto ao público, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCSxUQsRzwQwBrTFkag186Hg).

Participam desta edição as cantoras Danny Calixto, Laelie Machado, Eli Sabino e Patrícia Lia. Em meio ao repertório há canções de diferentes gêneros, do gospel ao sertanejo, passando por rock, pop e música popular brasileira.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, o Mulheres que Cantam é apresentado pela cantora, pianista e compositora Aline Rissuto.

Para saber mais acompanhe o perfil do projeto no Facebook (https://www.facebook.com/Mulheres-Que-Cantam-Gru-100585308994897) e no Instagram (https://www.instagram.com/mulheresquecantamgru/). Para conhecer os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato 734, Macedo.

As cantoras

Danny Calixto

Danny Calixto é cantora e compositora radicada em São Paulo desde 2019. Em sua trajetória acumula experiências como atriz e musicista em teatro e TV e confecção de adereços e cenografia. Lançou dois álbuns: Abracadabra, disco de estreia indicado a prêmios como revelação e intérprete de pop rock, e Quintais do Mundo, que recebeu três premiações, dentre as quais melhor intérprete MPB 2018 no Prêmio Açorianos, do Rio Grande do Sul. Também participou de diversos discos de autores do sul do Brasil como intérprete. Compôs trilhas para espetáculos de teatro em Curitiba e São Paulo. Participou de importantes festivais, como o Sonora Brasil, e recentemente o Music in The Forest Hybrid Festival, transmitido da Irlanda. Seus discos e singles podem ser ouvidos em todas as plataformas de streaming e são parte da programação em diversas rádios no Brasil, Suíça, Holanda, Portugal, Nova Zelândia e EUA. Em 2020, em São Paulo, concluiu sua especialização em canção popular na Faculdade Santa Marcelina.

Laelie Machado

Laelie Machado nasceu em um lar cristão, é filha de pastor e sempre amou cantar. Já dançou na igreja, tocou violoncelo, mas seu foco é o canto, arte que ama e à qual se dedica cada dia mais. Casou-se com o guitarrista e produtor musical Wesley Fiorentini e sua vida gira em torno da música como forma de expressar amor e gratidão a Deus.

Eli Sabino

Eli Sabino começou na música participando do Coral do Colégio Mater Amabilis e também do Coral do Conservatório do Tucuruvi. Atualmente é uma das integrantes do grupo Samba do Sino, participando em apresentações em teatros, em centros culturais de Guarulhos e São Paulo, da Virada Cultural na capital, em apresentações individuais e em eventos gerais.

Patrícia Lia

Patrícia Lia é compositora e musicista. Atua como educadora musical na Prefeitura de Jundiaí e em escolas de ensino livre de música. Atualmente trabalha também no projeto Arte, Movimento & Eu, na rede municipal de Jundiaí, com aulas de violão, ukulele e ritmo com o objetivo de proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos funcionários da Secretaria de Educação. Desde 2018 vem lançando seu trabalho de música autoral, Amores Guardei, um combinado de músicas compostas de 2008 a 2017 inspiradas no amor e em suas aspirações dentro de um contexto poético.