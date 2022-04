Senai de Guarulhos abre vagas para o curso de Mecânico de Usinagem de Moldes para Plástico

As inscrições para o curso de Mecânico de Usinagem de Moldes para Plástico na escola Senai – Doutor Celso Charuri, no Jardim Presidente Dutra, ocorrerá até o dia 2 de maio. Elas estão sendo realizadas via site da instituição até às 21h da próxima segunda e são destinadas para pessoas com no mínimo 16 anos e no máximo 21 anos de idade.

O curso tem por objetivo proporcionar qualificação profissional na execução de atividades relacionadas à usinagem de peças em materiais ferrosos, materiais especiais para construção de moldes plásticos e materiais não ferrosos, seguindo normas e procedimentos técnicos, de manutenção, segurança, meio ambiente e qualidade.

O Senai é referência nacional em aprendizagem industrial desde sua inauguração sob decreto de lei em 1942.

Serviço:

Curso de Mecânico de Usinagem de Moldes para Plástico

Data: Até o dia 02/05/2022

Site: bit.ly/aprendizagem_senai

Horário: Até as 21h do dia 02/05/2022.

Para entrar em contato, ligue (11) 20887120 ou mande e-mail para [email protected]