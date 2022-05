ACE-Guarulhos tem por objetivo assistir, amparar, orientar e reunir a classe empresarial

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta terça-feira (3) contou com a participação de Sílvio Alves, presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Guarulhos, que esclareceu sobre a associação ter por objetivo assistir, amparar, orientar e reunir a classe empresarial.

Além de ser presidente da ACE, Alves chegou com um empreendimento na cidade e também sua expansão, o X Supermercados. “Eu comecei no Pimentas, lá no Conjunto Marcos Freire. Desde 1992, a primeira loja está localizada na estrada do Sacramento até hoje. São, praticamente, 29 anos com a existência da marca X Supermercados. Quanto ao ramo de varejo, eu já estou há 34 anos”, completou ele.

De acordo com o presidente, só consegue ser empreendedor na cidade quem tem todo um carinho por Guarulhos. “Afinal, tiramos o sustento daqui e também geramos empregos para a população local. Então, você acaba facilmente tendo um amor pela cidade”, explicou Alves.

Alves também participou e fundou a Associação Paulista de Supermercados (Apas). “Lá eu fiquei por oito anos e depois fundei uma regional aqui em Guarulhos que, até então, não existia nenhuma na cidade”, disse. Após encerrar esse ciclo na Apas, Alves deu início também na ACE. “Eu percebi que na associação, diferente da Apas, tinha uma possibilidade de um engajamento maior com a cidade”, finalizou o presidente.

Segundo ele, um dos papéis fundamentais da ACE na comunidade é a luta e defesa do micro, pequeno e médio empresário, atuando como representante deste importante segmento, especialmente junto ao poder público. Na área social participa de associações civis e projetos que visam promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida em Guarulhos e região.

