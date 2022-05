Prefeitura lança programa com mais de 200 cursos nos espaços educativos da cidade

Com objetivo de potencializar os cursos e as atividades desenvolvidas nos espaços educativos da cidade, a Prefeitura de Guarulhos lançou, na manhã desta terça-feira (3), o Programa Mais Futuro em evento realizado no CEU Bonsucesso. Ele oferecerá mais de 20 mil vagas entre cursos e oficinas, divididos em 14 polos de atendimento. Ao todo são cerca de 200 cursos disponíveis para alunos da rede municipal e a população em geral.

A iniciativa é da Secretaria de Educação, por meio do Programa Escola 360, em parceria com a Organização Social Realizar e Saber.

Interessados em participar do Programa Mais Futuro podem se matricular entre os dias 4 e 8 de maio, das 8h às 17h, nos CEUs de Guarulhos e no Parque Julio Fracalanza. Os documentos necessários para realizar a matrícula são RG, CPF e comprovante de endereço.

O lançamento do Programa Mais Futuro contou com as presenças do prefeito Guti, do secretário de Educação, Alex Viterale, da subsecretária Fábia Costa, da diretora do Departamento de Gestão de Espaços Educacionais, Luciana Moraes, e de gestores dos espaços educativos.

“A educação, a cultura e o esporte têm o poder de transformar a vida de nossas crianças e proporcionar-lhes um universo de práticas e possibilidades que, aplicadas agora, vão impactar de maneira muito decisiva o futuro de cada uma delas”, disse o prefeito Guti.

Para Luciana, a parceria entre a Prefeitura e a Organização Social Realizar e Saber é uma ação que contribui para a aprendizagem ao mesmo tempo em que promove a qualidade de vida ao atuar como um agente de transformação social da população. “Acreditamos no grande potencial dos CEUs em nossa cidade e queremos ver nossos espaços cheios de crianças, jovens e adultos, ansiosos por aprender e bastante envolvidos em todas as ações”, destacou.

Dentre as atividades ofertadas estão musicalização, danças (jazz, ballet, break, danças urbanas, zumba), esportes em geral (badminton, tênis de mesa, basquete, vôlei, futsal, iniciação esportiva), artes circenses, iniciação ao skate, atividades aquáticas (natação/hidroginástica), ginástica (geral, alongamento, pilates, funcional), yoga/relaxamento, jogos de tabuleiro (xadrez, dama), artes marciais (karatê, jiu-jitsu, capoeira) e muito mais.

Confira a grade de cursos completa e o endereço dos locais disponíveis no link bit.ly/cursos_ceus.

Durante o lançamento a comunidade participou ainda de atividades de zumba, ritmos, futebol, ginástica, judô, street dance, dança de salão, ballet, pintura em tela, badminton, violão, percussão, apresentação de capoeira e recreação.