Vacinação contra a gripe para professores é antecipada para esta sexta-feira

A vacinação contra a gripe para professores do ensino básico e superior, do setor público e privado de Guarulhos, programada para começar n próxima segunda-feira (9) foi antecipada para esta sexta-feira (6) e terá início no Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e em todas as Unidades Básicas de Saúde, exceto a Alvorada.

Para receber a dose, que protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, os profissionais terão de apresentar documento com foto e cartão SUS (se houver), além de documento que comprove vinculação ativa como professor em uma das instituições.

Vale ressaltar que são consideradas escolas do ensino básico creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e Educação de Jovens e Adultos (EJA).