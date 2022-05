Operação Sufoco detém 12 pessoas, vistoria 416 veículos e apreende 155 carcaças de celulares

As Polícias Civil e Militar detiveram 12 pessoas no primeiro dia da operação “Sufoco”, iniciada nesta quarta-feira (04) para combater a criminalidade na cidade de São Paulo, em especial crimes patrimoniais, com destaque para os delitos cometidos por falsos entregadores de delivery.

Do total de prisões, dez foram de procurados pela Justiça por crimes como roubo e extorsão mediante sequestro e outras duas em flagrante.

No primeiro dia da ação, 276 motocicletas foram vistoriadas, sendo sete apreendidas. Quanto a carros, 140 foram abordados, cinco apreendidos e dois recuperados por estarem em situação de roubados e/ou furtados.

Os trabalhos policiais também permitiram realizar grandes apreensões. Ao todo, foram recolhidos dois revólveres calibres 32 e 38, três simulacros de arma de fogo, 22 cápsulas íntegras, 39 celulares e 155 carcaças de celulares, 29 cartões bancários e cinco máquinas de cartão, três veículos de alto valor (GM Civic, Audi A3 e VW/T-Cross), além de R$ 109 mil e mil dólares em espécie.

Somado a isso, foram apreendidas 31 porções de cocaína e 80 de maconha, duas balanças de precisão, três cadernos com anotações, dois notebooks e um computador, 32 cartões de memória, uma CPU, sete pen drives, modens, acessórios para informática, sete relógios, um videogame, seis chaves de fenda, três bolsas femininas, um capacete e comprovantes de operações bancárias.

Dentre as ocorrências de destaque durante o primeiro dia de trabalhos está um Central do PIX que foi descoberta pela 1ª Delegacia Seccional de Polícia, como parte da segunda fase da operação “Bad Delivery”. No local foi encontrado muito dinheiro, relógios e celulares que seriam utilizados para transferências de valores de contas bancárias.

A operação “Sufoco” é realizada com a integração da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e começou no mesmo dia em que foi anunciado um aumento na quantidade de policiais nas ruas da Capital, dobrando o efetivo operacional por meio de atividades extras.