Entenda como são eleitos os representantes do Legislativo no Brasil

No Brasil, o Poder Legislativo é composto pelo Senado e a Câmara dos Deputados, que compõem o Congresso Nacional e foi sobre esse assunto que tratou a advogada e especialista em anticorrupção, Mônica Rosenberg, no HOJE TV desta quinta-feira (12), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira.

Senadores e deputados são eleitos por sistemas eleitorais diferentes, de acordo com a representatividade das casas. “Nós temos um sistema de financiamento eleitoral que não é muito difícil de entender: existe uma lei que limita há 45 dias a campanha de cada candidato, fora deste prazo não se pode falar de ideias ou de propostas. Caso contrário, o candidato será acusado de campanha antecipada”, explicou a advogada.

Há também um Congresso Nacional que aumenta o fundo eleitoral para quase R$ 4,9 milhões que para ela é muito alto. “Um valor que deveria ser usado e investido em saúde, segurança e educação, mas que é direcionado para a campanha. Por isso, fica esse montante concentrado em um período muito curto em uma população que não tem nem o que comer, por exemplo. A lógica eleitoral é subvertida”, ressaltou ela.

Mônica afirma que não está havendo troca de ideias e divulgação de propostas neste cenário atualmente. “As pessoas não estão escolhendo um candidato que as represente e nem que vá estar com elas durante os quatro anos do mandato, prestando contas com transparência ou que vá escutar as vontades desses eleitores. Elas votam em um representante que resolve um só o problema daquele dia, de pouca proporção e imediato. Em muitas das vezes, esses eleitores não lembram nem em quem votou para o Legislativo”, finalizou a advogada.

