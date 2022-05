Estado monitora criança com sintoma de hepatite aguda em Guarulhos

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, confirmou hoje que a pasta monitora uma criança internada em Guarulhos com os sintomas da doença. Segundo ele, há outros cinco possíveis casos de hepatite aguda grave sendo quatro internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e uma no Hospital Menino Jesus.

“Estamos acompanhando e aguardando os exames que possam elucidar. O que sabemos é que é um quadro de hepatite aguda e tem característica viral. Os exames que foram realizados não fizeram nenhum identificação dos vírus habituais de hepatites A, B ou C. Sabemos que há outras hepatites e outros exames estão sendo realizados para que tenhamos, o mais rápido possível, resposta para a nossa população”, disse.

Durante coletiva de imprensa, o secretário adiantou que as crianças estão clinicamente estáveis. “Nenhuma delas necessitou de internação em unidade de terapia intensiva”, completou ele. De acordo com Gorinchteyn, pais e demais pessoas que tiveram contato com os pacientes não apresentaram sintomas da doença.