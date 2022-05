Metrô encomenda Tatuzão para ampliar a Linha 2-Verde

O Metrô encomendou a máquina Shield para construir os túneis da ampliação da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha. O tatuzão, como é conhecido, será fabricado na China, chegará ao Brasil em meados de 2023 para ser montado e iniciar os trabalhos na região da Vila Formosa.

A tuneladora foi adquirida da empresa China Railway Engineering Equipament Group Co. – CREG, através do Consórcio Linha 2 Verde (contratado pelo Metrô). O equipamento terá aproximadamente 100 metros de comprimento, com roda de corte de 11,65 metros de diâmetro – maior que as rodas de corte usados pelo Metrô na construção das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, que tinham 9,41m e 10,58m respectivamente. Esse tamanho da roda de corte determina a medida do túnel que será construído, que vai ter cerca de 12m de diâmetro ao longo dos cerca de 8 km de extensão entre o VSE Falchi Gianini (após a estação Vila Prudente) e a Estação Penha.

“A encomenda do Shield marca um grande avanço nas obras da Linha 2-Verde, que já estão em um bom nível de execução. A tuneladora vai construir 8 km de túneis que vão facilitar significativamente o deslocamento dos moradores da região leste de São Paulo”, reforça Paulo Galli, Secretário dos Transportes Metropolitanos.“

Além da roda de corte, que fica na frente da máquina, o Shield conta com uma estrutura de apoio para movimentá-lo, instalar os anéis de concreto que revestem os túneis e também para a remoção de terra escavada, com rolamento e uma rosca sem fim, que ajuda a levar materiais. Ao todo, essa estrutura chega ao peso de quase 500 toneladas.

O início dos trabalhos do Tatuzão deve acontecer no canteiro de obras do complexo Rapadura, que é um poço intermediário entre as futuras estações Vila Formosa e Santa Isabel. As escavações acontecem no local para poder receber a máquina que vai partir com direção ao Poço Falchi Gianini, que fica entre as estações Vila Prudente (já em operação) e Orfanato, que é a primeira do novo trecho. Depois o Shield vai escavar o trecho entre o complexo Rapadura e a Penha.

A ampliação da Linha 2-Verde foi retomada pelo Metrô, que está construindo mais 8,4 km de vias e oito novas estações: Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha.

Esse novo trecho deve acrescentar mais de 300 mil passageiros diários à linha, facilitando o trajeto de quem vem da zona leste com destino às regiões da Paulista, sul e sudoeste da capital. Também deve melhorar a distribuição dos passageiros pela rede de transporte sobre trilhos, em especial nas linhas 3-Vermelha e 1-Azul.

Essa etapa deve ser concluída em 2026 e a Linha 2 passará a ter 23 km de extensão, com 22 estações de Vila Madalena a Penha. Ela será a linha de metrô mais extensa de São Paulo, conectando-se diretamente com as linhas 1-Azul (Paraíso e Ana Rosa) 3-Vermelha (Penha), 4-Amarela (Paulista), 5-Lilás (Chácara Klabin), 15-Prata (Vila Prudente) e 11-Coral (em Penha), transportando cerca de 1,3 milhão de pessoas por dia.