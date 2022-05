Paulo Galli reforça o andamento das obras de expansão da Linha 2-Verde

O Metrô de São Paulo encomendou a máquina Shield, popularmente conhecida como tatuzão, para construir os túneis da ampliação da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha e foi sobre esse tema que abordou Paulo Galli, secretário dos Transportes Metropolitanos do governo estadual, no HOJE TV desta quinta-feira (19), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira.

“A encomenda da tuneladora marca um grande avanço nas obras que já estão em um bom nível de execução. Ela construirá oito quilômetros de túneis que vão facilitar significativamente o deslocamento dos moradores da região leste de São Paulo”, afirmou Galli.

O secretário acrescentou que a aquisição da máquina é fundamental para a realização da obra, pois ela é de maior eficiência para a produção dos túneis do Metrô. “Nós já estamos com esse contato retomado desde 2019 graças a determinação do atual governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, mas que na época era secretário de Governo, juntamente com o antigo secretário de Transporte, Alexandre Baldy. Em plena pandemia foi decidido retomar essa obra tão importante para a região”, disse.

O tatuzão será fabricado na China, chegará ao Brasil em meados de 2023 para ser montado e iniciar os trabalhos na região da Vila Formosa. De acordo com Galli, esse primeiro trecho chegará até a Penha e posteriormente começarão os trabalhos para que chegue também até Guarulhos. “A tuneladora garantirá que possamos cumprir os prazos contratuais e fazer a entrega dos dois trechos até 2026″, ressaltou ele.

