Deic de Ribeirão Preto encontra mais de meia tonelada de maconha enterrada em chácara

A Polícia Civil encontrou, nesta quinta-feira (19), mais de meia tonelada de maconha que estava enterrada em uma chácara, em Ribeirão Preto, no interior do Estado. Dois homens são investigados.

Integrantes da equipe da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), investigavam a informação de tráfico de drogas em larga escala na cidade quando descobriram a identificação do possível traficante e seu endereço.

De posse desses dados, os agentes foram até o imóvel do suspeito, no Parque Industrial Avelino Alves Palma, e durante vistoria perceberam que no fundo da propriedade havia uma área com terra fofa, úmida e remexida.

Foi solicitado apoio de um cão farejador que indicou odor de drogas vindo do local. Com isso, os policiais tiraram um pouco de terra do espaço e encontraram um saco de estopa e lona contendo 801 tijolos de maconha, que somaram 545,6 quilos. O buraco onde as drogas foram encontradas tinha 1,7 metro de profundidade.

Em buscas no interior da casa que tinha na chácara foi localizada uma balança de precisão com capacidade de 300 kg e outra menor. Também foram encontrados documentos em nome do filho do traficante identificado.

Os entorpecentes e as balanças foram apreendidas para perícia e os documentos recolhidos.

A ocorrência foi registrada como tráfico e associação para o tráfico de drogas, e os dois homens são investigados.