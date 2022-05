Governo de SP entrega nova viatura para o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz

O Governo de São Paulo entregou, nesta sexta-feira (20), uma viatura auto tanque para a Estação dos Bombeiros de Osvaldo Cruz, no interior do Estado. A entrega ocorreu durante a visita do governador Rodrigo Garcia à cidade de Presidente Prudente.

“Nós temos aqui a liberação de 240 equipamentos para todas as cidades da região. Equipamentos para a área da agricultura, para manutenção de estradas rurais, para a área da saúde, com ambulâncias. Equipamentos para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e para o agro mais seguro”, disse o Governador.

A viatura auto tanque é destinada para o combate a incêndios e para sua aquisição foi investido um total de R$ 1 milhão pelo Estado. A medida faz parte do compromisso da atual gestão, que é a modernização da infraestrutura, tecnologia e equipamentos das forças policiais em todo o Estado.

Desde o início de 2019, o Governo de São Paulo tem realizado contínua renovação da frota das forças de Segurança Pública. Com essa entrega, já foram adquiridas e distribuídas mais de 9,4 mil viaturas para reforçar a atuação das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, incluindo o Corpo de Bombeiros e o policiamento ambiental e rodoviário. O total investido nos veículos chega a R$ 854,5 milhões.

Sobre a estação de bombeiros

A Estação de Bombeiros de Osvaldo Cruz está localizada no centro do município e também atende as cidades de Sagres, Salmourão e Inúbia Paulista, beneficiando mais de 42,7 mil pessoas.

A unidade conta com 26 bombeiros que atuam com apoio de uma Unidade de Resgate (UR), um Auto Bomba Salvamento (ABS) e, com essa aquisição, uma viatura auto tanque.

