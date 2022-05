Guti se reúne com Ricardo Nunes para discutir temas comuns do Alto Tietê com a capital paulista

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) estiveram hoje (23) na sede da Prefeitura de São Paulo a convite do prefeito Ricardo Nunes. Durante o encontro, que contou com a presença de parte do secretariado paulistano, os prefeitos abordaram temas comuns as cidades, além de questões intermunicipais. Um dos principais assuntos abordados foi a realização de estudos para implantação de entreposto de hortifrúti na Região Leste da capital, que faz divisa com o Alto Tietê.

A agricultura é uma das principais potências econômicas da região do Alto Tietê, que conta com o “Cinturão de Verde”, área onde é cultivada uma parcela importante de legumes, verduras, frutas e flores, consumidas em todo Estado. A medida beneficiaria centenas de agricultores da região facilitando o escoamento da produção para um novo posto de distribuição e comercialização dos produtos. Um grupo de trabalho, com técnicos da Capital e dos municípios do Condemat, fará os estudos.

O presidente do Condemat e prefeito de Guarulhos, Guti, falou da importância em promover o estreitamento de relações com a Capital, bem como a atuação conjunta em diversas frentes.

“Nossa região possui desafios e temas em comum com o município de São Paulo, por isso estamos buscando atuar em parceria com o objetivo de solucionar problemas limítrofes e promover o desenvolvimento integrado”, disse Guti, ao lado dos prefeitos Luís Camargo (Arujá), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), José Luiz Eroles Freire (Guararema), Caio Cunha (Mogi das Cruzes), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano), além do secretário executivo do Condemat, Adriano Leite e do secretário Governo de Guarulhos, Edmilson Americano.

Durante o encontro, os prefeitos abordaram ainda algumas questões intermunicipais como manutenção de vias e limpeza de córregos, assim como saneamento básico e mobilidade urbana, além da problemática que envolve os moradores de rua e usuários de drogas, que em decorrência de intervenções mais ofensivas da gestão da capital migram para as cidades vizinhas, situação essa que demanda o enfrentamento conjunto.

O prefeito Ricardo Nunes agradeceu a visita de todos e propôs a atuação em parceria. “Essa integração é muito importante para que a gente possa se ajudar e compartilhar conhecimento em prol do desenvolvimento das cidades e do Estado”, disse.

Os secretários da Prefeitura de São Paulo, Rubens Rizek (Governo), Fabrício Cobra (Casa Civil), Guilherme Bueno (Fazenda), Marcos Monteiro (Infraestrutura Urbana), Alexandre Modonezi (Subprefeituras) e Diogo Soares (Secretário Executivo) acompanharam a reunião.