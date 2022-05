Agentes de transportes e trânsito de Guarulhos recuperam carreta roubada

Na manhã desta sexta-feira (27) agentes de transportes e trânsito da Prefeitura de Guarulhos ajudaram a recuperar uma carreta Britem, modelo tanque, que havia sido roubada horas antes na rodovia Presidente Castelo Branco, altura do acesso à Marginal Pinheiros. Ao suspeitarem do veículo estacionado na rua Sertaneja, no Macedo, os agentes constataram queixa de roubo registrada no sistema e solicitaram apoio à Polícia Militar.

O proprietário da carreta, que permaneceu algumas horas em poder dos suspeitos até ser libertado na região do trevo de Bonsucesso, agradeceu aos agentes pela recuperação de seu patrimônio. O boletim de ocorrência foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.