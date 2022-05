Veículo com mais de R$ 10 mil em débitos é apreendido pela Prefeitura

Um automóvel Chevrolet Prisma com mais de R$ 10 mil em débitos, entre multas e tributos, foi recolhido ao pátio da Prefeitura de Guarulhos situado no bairro Várzea do Palácio nesta quinta-feira (26). Durante patrulhamento de rotina, agentes de transportes e trânsito encontraram o automóvel estacionado de forma irregular na rua Leonor Bresser Corrêa, Vila Miriam, e, ao verificarem no sistema, constataram as pendências que justificaram o remoção. O veículo será liberado mediante pagamento dos débitos, aos quais serão acrescentadas a taxa pelo guinchamento e as diárias no pátio.

Além do patrulhamento do dia a dia, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) promove frequentemente blitze com objetivo de retirar infratores de circulação e assim reduzir os números de acidentes e de óbitos no trânsito em Guarulhos.

Na última sexta-feira (20) oito motoristas foram autuados por alcoolemia e tiveram o direito de dirigir suspenso por um ano durante operação de fiscalização conjunta entre a STMU, a Guarda Civil Municipal (GCM), as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e o Instituto Médico Legal (IML). No total foram aplicados 75 testes de alcoolemia, 55 autuações diversas e dez apreensões de veículos, sendo seis automóveis e quatro motocicletas.