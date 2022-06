Queixo de vidro

A Taxa do Lixo e a Taxa de Preservação Ambiental (TAP), tomaram boa parte da sessão da última segunda-feira, 30, e provocaram acaloradas discussões entre os parlamentares. Nem tanto propriamente pelas taxas, mas pela forma com que parte da mídia local divulgou a votação TAP, que será cobrada das empresas aéreas, no ano que vem. A tensão só terminou depois que a base aliada ao governo esvaziou a sessão. O Presidente Fausto Miguel Martello, de certa forma, defendeu a imprensa ao afirmar que todos os políticos têm “queixo de vidro” e devem estar preparados para as mais variadas interpretações de suas ações.

Verborragia

O vereador Geléia Protetor passou muito do ponto na sessão de ontem. Sem nexo, atacou a presidente de seu partido (PSDB), Fran Corrêa, de forma bastante contundente. Segundo o parlamentar, se ela pagasse seus impostos em dia, não seria necessário a criação da Taxa do Lixo na cidade. Ainda em aparente descontrole, Geléia chamou a empresária de “caloteira”, o que pode, segundo entendimento legal, ensejar um processo de difamação. É pra lamentar

Na Câmara

O Secretário Adjunto de Obras de Guarulhos, Jurandir Pereira, recebeu com satisfação sua exoneração do cargo, publicada no Diário Oficial de 31 de maio. O motivo da felicidade é que Jurandir assumiu o cargo de vereador, ontem, em lugar do titular, Wesley Casaforte, que está adoentado e se licenciou. Pereira, que trabalhou com o prefeito Guti ainda nos tempos de vereança, foi Secretário Chefe de Gabinete no mandato passado e candidato ao Legislativo na última eleição, ficando como suplente de Casaforte.

Em Brasília

O vereador Thiago Surfista (PSD), que já foi secretário do Meio Ambiente na cidade, esteve em Brasília para protocolar no Congresso Nacional pedido de revogação do Marco de Saneamento dos Municípios, criado pela Lei Federal 14.026/2020. A ideia do vereador é encerrar de vez as discussões sobre a obrigatoriedade ou não dos municípios criarem a Taxa do Lixo, que está em discussão em muitas cidades. No mínimo, vale a tentativa.