Guarulhos prorroga vacinação contra gripe e a de trabalhadores da saúde contra o sarampo

A Prefeitura de Guarulhos, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, prorrogou até 24 de junho a vacinação contra a gripe para todos os grupos prioritários e a imunização de trabalhadores da saúde contra o sarampo, uma vez que as coberturas vacinais até o momento não alcançaram as metas estabelecidas para ambas as campanhas.

A ideia é atingir uma cobertura vacinal mínima de 90% para a gripe, com o intuito de minimizar as complicações e os óbitos, e de 95% para o sarampo por considerar a alta transmissibilidade, a gravidade, as complicações e as mortes pela doença.

A vacina contra a gripe tem como público-alvo pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias), profissionais da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais independentemente da idade, grávidas e puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, pessoas portadoras de deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Já a vacina contra o sarampo se destina a crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias) e trabalhadores da saúde que não completaram o esquema preconizado.