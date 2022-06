Guarulhos participa de acordo de cooperação com cidades do México

O prefeito de Guarulhos, Guti, é um dos signatários do acordo de parceria entre Brasil e México, numa relação de cooperação para trocar experiências, compartilhar boas práticas e programas e contribuir com o desenvolvimento das cidades. O acordo foi assinado nesta sexta-feira, 10, entre a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e Associação de Cidades Capitais do México (ACCM) durante a programação do Smart City Expo Latam Congress, em Mérida, no México.

A cooperação entre a FNP e a ACCM será focada especialmente nas áreas temáticas de cada instituição, no que diz respeito a pacto federativo, mobilidade urbana e transporte público, sustentabilidade e mudanças climáticas, inovação na administração pública, financiamento de políticas públicas, combate ao atraso social e superação da pobreza, entre outros.

Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém/PA e vice-presidente de Cultura da FNP, assinou o acordo em nome da entidade. “Vocês, do México, têm muito a nos ensinar e sei que teremos trocas e experiências muito importantes”, afirmou. O prefeito de Guarulhos, Guti, vice-presidente de Regiões Metropolitanas pela FNP, também participou do ato e disse se sentir “muito honrado em estar nessa bela cidade, que tanto nos ensinou”. Renán Barrera Concha, prefeito de Mérida, assinou o documento em nome das cidades do México.

Visitas técnicas

O último dia de Smart City Expo Latam Congress no México incluiu visitas técnicas na cidade anfitriã. A primeira parada foi no Instituto Municipal de Planeación, para serem apresentados aos prefeitos e à delegação brasileira os projetos de mobilidade urbana sustentável e o desenho participativo de espaços públicos.

Os brasileiros visitaram também o Centro Integral da Plenitude do Idoso “Armonía”, onde puderam conhecer experiências do Departamento de Atenção às Pessoas Idosas e assistiram à apresentação de “Políticas para uma cidade amigável com pessoas idosas”. Em seguida, a delegação visitou o Instituto Municipal da Mulher, para conhecer políticas promovidas para esse público.

Smart City

O Smart City Expo Latam Congress é um evento que reúne representantes de cidades, instituições públicas e privadas com o objetivo de identificar desafios comuns e apresentar soluções orientadas a um melhor planejamento urbano. Além disso, o Congresso é um ponto de encontro para os principais agentes de troca das cidades latino-americanas, com o propósito de gerar vínculos que fomentem a colaboração para definir estratégias e futuras linhas de ação. O evento propicia, ainda, o debate e compartilhamento de conhecimento e intercâmbio de experiências para acelerar a reconstrução socioeconômica da América Latina.