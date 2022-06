Side By Side

O prefeito Gustavo Henric Costa, Guti, e o presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello estiveram, nesta terça-feira, 21, em Brasília, numa audiência com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Sem nenhuma crítica, Guti não escondeu sua tietagem ao gravar vídeo para suas redes sociais e foi mais fã do que prefeito na hora da gravação. Martello teve uma aparição meio instantânea, que foi corrigida com foto tirada logo após com o presidente (com direito a abraço, coisa incomum nas fotos com Bolsonaro). Os temas discutidos e resultados dessa aproximação do comando da cidade com o chefe da nação ainda não foram revelados, mas, de qualquer forma, demonstrou que pode sim haver um alinhamento político acima das ideologias políticas.

Queensberry

Mesmo sendo do PSDB, o vereador Geléia Protetor mostrou seu lado petista na tribuna, durante a sessão de ontem. De sua forma sempre bastante confusa e atabalhoada, o vereador criticou o prefeito e o presidente da Câmara que estiveram com o presidente Bolsonaro e que, segundo ele, “é um genocida” e “está saindo do governo” e nada trará de útil para a cidade. Será que Geléia teria preferência por uma foto de Guti e Martello ao lado de Lula?

Registrado

O caso de agressão de um procurador da cidade de Registro contra sua colega de profissão ganhou, não apenas as mídias sociais como também interferiu diretamente na Câmara de Guarulhos. O tema foi discutido por mais de uma hora e contou com a fala de vários vereadores que, unanimemente, reprovaram o ato violento de Demétrius Oliveira de Macedo sobre Gabriela Samadello Monteiro de Barros. A prefeitura de Registro já afastou com perda de vencimentos o procurador, mas de acordo com o vereador Laércio Sandes, cabe ainda uma investigação dos motivos que levaram o delegado a liberar o agressor.

Falta de Educação

O secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, Ronaldo Fratello, tomou um puxão de orelhas dos vereadores Edmilson Souza e Laércio Sandes. Fratello havia sido convocado pela comissão legislativa de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e deveria ter se apresentado na Câmara, às 13:00 horas de ontem, mas, além de não ir, sequer disse porque não foi. Lauri Rocha (que preside a comissão), disse que fará nova convocação e espera mais respeito do secretário.