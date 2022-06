Governador volta à região para anunciar obras e investimentos

Dois meses após audiência com o Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realizada em Mogi das Cruzes, o governador Rodrigo Garcia retorna à região na próxima sexta-feira (24) com o programa “Governo na Área” para anunciar obras e investimentos às prefeituras do Condemat, que fazem parte da Região Metropolitana. A cerimônia será no Centro Municipal de Educação Adamastor.

De acordo com a programação do Governo do Estado, o evento deve iniciar às 9h30 com audiência fechada entre os prefeitos do Condemat, o governador, secretários de Estado e presidentes das câmaras municipais da região. Em seguida será realizada palestra para os gestores públicos sobre o programa Bolsa do Povo. A cerimônia pública deve iniciar às 11h30 com anúncios dos programas estaduais “Nova Frota” e “Respeito à vida”, além de liberação de recursos para diversas áreas como Infraestrutura Urbana, Turismo, entre outras. Também está prevista a entrega de cerca de 30 maquinários como ambulâncias e tratores.

A articulação e união do Conselho de Prefeitos, que tem o prefeito Guti (Guarulhos) à frente da presidência, tem colocado o consórcio cada vez mais próximo do Governo do Estado.

“Logo que o governador Rodrigo Garcia assumiu o cargo ele esteve com os prefeitos do Condemat em uma agenda muito produtiva e satisfatória, onde pudemos apresentar as demandas regionais e as demandas pontuais de cada município. Agora ele retorna reafirmando o compromisso com a nossa região e trazendo investimentos importantes para os municípios”, disse o presidente.