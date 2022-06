Varal Solidário entrega agasalhos no Instituto Meu Futuro

Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região e gestores do Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro realizaram Varal Solidário nesta quarta (22). Casacos, blusas, paletós, calças, camisas e calçados foram arrecadados pela Campanha do Agasalho do Sindicato.

Mães e avós, acompanhadas de filhos ou netos, compareceram ao local e escolheram peças pra suas famílias. Muitas das crianças frequentam o Instituto, onde recebem reforço escolar e desenvolvem atividades socioeducativas.

Diretor do Sindicato, Alex Lima preside o Instituto. Ele informa que o Sindicato comprou cerca de 200 cobertores, para famílias do Meu Futuro e também a moradores de rua. Segundo Alex, será realizado outro Varal, em breve. O Instituto funciona dentro do Clube de Campo, Parque Primavera.

Abandono – Josinaldo José de Barros (Cabeça), presidente do Sindicato, lamenta o abandono do povo pobre. Ele diz: “A miséria assola o Brasil. As famílias estão cada vez mais apertadas, ou na fome mesmo, e os governantes nada fazem para melhorar a situação”.

Rumo aos 60 anos em abril de 2023, o Sindicato registra uma trajetória de forte ação social, com programas e campanhas. A atividade no Meu Futuro, hoje, também foi acompanhada pelos diretores Roseli Lima, Antonio Francisco da Silva (Fala Mansa) e José Carlos de Oliveira (Chorão).

MAIS – Informações sobre o Instituto, ligue 2401.8790 ou 2401.0722, com Valclécia ou Marta.