Guarulhos inicia a Operação Moto Segura na próxima semana

A Prefeitura de Guarulhos realiza a partir da próxima quinta-feira (7) a Operação Moto Segura nas vias do município que concentram maior número de acidentes de trânsito com motocicletas, dentre elas as avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Faria Lima. As intervenções, que a princípio acontecerão duas vezes por semana, incluem fiscalização, ações educativas e de infraestrutura, como melhorias na sinalização.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, “a operação tem o intuito de salvar vidas e reduzir as sequelas causadas por lesões decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas e também colaborar com a economia de recursos da saúde, uma vez que, entre atendimentos de emergência, internação, previdência e óbitos, são gastos R$ 50 bilhões por ano no país, de acordo com dados de 2020 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada”.

As ações da Operação Moto Segura serão realizadas por agentes de transportes e trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana em parceria com o Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal (Gtran) e com a Polícia Militar.

Vulneráveis

Motociclistas compõem o grupo mais vulnerável no trânsito, de acordo com dados do Observatório de Segurança Viária da Prefeitura de Guarulhos, que tem como fonte o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP). Em 2021, dos 150 mortos no trânsito de Guarulhos, 70 (47%) eram motociclistas. Os pedestres são o segundo grupo mais vulnerável, com 49 óbitos (33%) no mesmo período.