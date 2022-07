Ao completar 59 anos, ACE-Guarulhos espera milhares de empresários no ACExpo

A ACE-Guarulhos completa 59 anos de vida no dia 16 de julho. Para marcar a data, a maior entidade representativa dos empresários da cidade vai realizar a primeira edição da ACExpo, no dia 28/07, a partir das 12h, em um sítio na Vila Rio de Janeiro. O evento deve reunir milhares de empreendedores dos setores do comércio, indústria e prestadores de serviço.

Não haverá cobrança de ingresso para quem quiser participar, mas a entidade pede a doação de 1 kg de alimento não perecível (CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER). Os mantimentos serão doados para famílias guarulhenses em situação de insegurança alimentar.

O objetivo do encontro é aproximar os empreendedores da cidade. “Os últimos dois anos foram muito difíceis para quem empreende, mas agora é o momento de retomarmos os planos de crescimento e de geração de novos negócios. Vamos realizar este almoço com atrações musicais e tenho certeza que, neste encontro, serão geradas novas conexões e projetos para contribuir com o desenvolvimento da cidade”, aposta o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves.