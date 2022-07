Parques com entrada gratuita garantem diversão para toda a família em Guarulhos

Nesta terça-feira (12) quem passou pelo Zoológico de Guarulhos, no Jardim Rosa de França, pôde notar a presença de muitas famílias e grupos de amigos passeando pelo local e também aproveitando para relaxar, brincar no parquinho e até fazendo piqueniques caprichados com direito a bolo, sanduíches, sucos e refrigerantes. O zoo, assim como os demais parques de Guarulhos, tem entrada e estacionamento gratuitos, o que possibilita o fácil acesso do público o ano todo.

Moradora do Jardim Bom Clima, Ágata Romano foi uma das cerca de 2 mil pessoas que aproveitaram a terça-feira de sol e de férias para visitar o zoológico em companhia de seus dois filhos, Michael e Melissa, de quatro e sete anos, respectivamente, dos sobrinhos Nicole e Nicolas, de 13 e nove anos, e também da amiga Sheila Aparecida, mãe das meninas Emili (4), Heloisa (5) e do bebê Joaquim, de nove meses. “Faz toda a diferença não precisar pagar para entrar, principalmente quando temos muitas crianças. Se a entrada fosse paga não poderíamos ter esses momentos num lugar tão bonito e bem cuidado”, disse Ágata, enquanto servia as guloseimas que trouxe de casa para a turminha.

Para a aposentada Pérpetua Maria de Jesus, 86 anos, e sua filha, Ivani Alves dos Santos, 55, moradores do Jardim Bom Clima, a visita semanal ao zoo é parte da agenda. “É o passeio predileto da gente. Um parque limpo, gostoso e com animais muito bem cuidados. Muito bacana!”, comentou Pérpetua.

Cenas parecidas e também de pessoas praticando esportes, meditando, passeando de bicicleta, entre outras atividades, podem ser vistas no Bosque Maia, nos parques Linear Transguarulhense, JB Maciel, no Jardim Bom Clima, Paulo Carvalho Junior, conhecido como Cana Verde, no Jardim Haroldo Veloso, Santa Teresinha, no Jardim São João, e Julio Fracalanza, na Vila Augusta, bem como nos demais parques de Guarulhos.

Para o prefeito Guti, garantir acesso a momentos de relaxamento e lazer junto à natureza também é uma questão de saúde. “Na correria que vivemos nas grandes cidades é fundamental para a saúde mental e física haver locais onde as pessoas possam relaxar, fazer exercícios e passar bons momentos com a família ou amigos sem ter que pagar por isso. Ao contrário de algumas cidades que cobram por esse direito básico, Guarulhos oferece muitas possibilidades gratuitas de lazer”, afirma.

Além de poder simplesmente passear e ficar de pernas pro ar, no zoológico e no Bosque Maia a Prefeitura promove atividades com participação livre e gratuita. Para conferir a programação basta acompanhar as notícias no site www.guarulhos.sp.gov.br e as páginas da Prefeitura no Facebook (@PrefeituraGuarulhosOficial e @zoologico.guarulhos) e no Instagram (prefeituraguarulhosoficial e zooguarulhos).