Internacional Shopping promove roteiro único para toda família durante as férias

Julho é o mês de desacelerar e aproveitar o descanso em família. Para isso, o Internacional Shopping oferece várias atrações especiais. Quem visitar o empreendimento terá a chance de se divertir em uma programação recheada de muita brincadeira e alegria.

Já pensou participar de uma oficina de fazer varinhas ou uma aula de botânica forense ou ainda ser campeão de Xadrez de Mago Gigante? É hora de vestir a capa, tirar a varinha do armário e embarcar nesse universo fantástico. A Escola de Magia e Bruxaria vem com as oficinas e aulas acontecem de 01 a 17 de julho, no Piso Térreo e 1° Piso de segunda a sábado das 13h às 21h e das 12h às 20h aos domingos e é garantida para bruxos e bruxas de todas as idades nas férias.

Outro evento é a Festa Julina do Inter que acontece do dia 15 de julho a 31 de julho, de sexta a domingo, das 14h às 22h. No dia 15 de julho, acontecerá uma homenagem ao dia do rock no evento, o tributo será um cover dos The Beatles. A banda fez uma carreira lendária com músicas que conquistaram o topo das paradas. Faixas como Hey Jude, Let It Be, Can’tBuy Me Love, We Can Work It Out, Yesterday, Twist and Shout e mais, serão relembradas pelo público. A Festa Julina ainda conta com comidas típicas e decoração comemorativa.

Outra novidade que pode ser conferida neste mês no Internacional Shopping, é o Festival do Torresmo que acontecerá entre os dias 22 e 24 de julho, das 12h às 22h, pela primeira vez no mall. Amantes de carne de porco irão se deliciar com joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, panceta. Shows ao vivo, área kids e espaço Pet Friendly também fazem parte do evento. Ou seja, diversão garantida para toda a família. A entrada ao evento é gratuita.

Para levar toda magia e entretenimento aos pequenos, no domingo, dia 24 de julho ocorrerá apresentações musicais infantis com espetáculos que retratam os personagens mais queridos da criançada, em um formato único e inovador. Uma versão de pocket show, com roteiro e texto adaptado.

Além da programação especial neste mês de julho, o shopping conta com outras opções fixas para quem deseja curtir as férias com muita diversão. As atrações fixas são NeoGeo, Bolix Boliche, Cinemark, Parque da Alegria, Black Entertainment, Garra Humana e Brinquedoteca Tia Docinho que garantem o entretenimento para crianças, jovens e adultos.

“Nosso shopping é visitado por muitas famílias. Muitas vezes, todos procuram otimizar o passeio com compras, entretenimento e diversão para as crianças. Ter opções e um mix variado para atender essa demanda, é extremamente importante para a fidelização dos nossos visitantes.”, explica Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Para participar destas experiências, basta visitar o Internacional Shopping. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.