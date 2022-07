Prefeitura abre inscrições para o 4º Desfile Inclusivo de Guarulhos

Guarulhos voltará a promover o Desfile Inclusivo após dois anos de suspensão do evento devido à pandemia de covid-19. Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro), 25 munícipes serão selecionadas para a 4º edição, que ocorre no dia 24 de setembro no Internacional Shopping, às 14h. Os interessados devem acessar o regulamento no link https://bit.ly/DesfileInclusivo2022 e entregar os documentos presencialmente Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo), das 8h às 17h, até 8 de agosto.

O participante deve ser residente em Guarulhos, ter acima de cinco anos e apresentar laudo comprobatório com CID para qualquer tipo de deficiência física (mental, intelectual ou sensorial), formulário de inscrição, autorização de uso de imagem, comprovante de endereço (original e cópia) e uma foto colorida atual e de corpo inteiro. Caso seja menor de idade, o responsável deve entregar uma autorização.

Os principais objetivos do evento são reforçar que não devem existir barreiras, proporcionar um espaço de integração, estimular a autoestima e destacar a beleza e a desenvoltura das pessoas com deficiência, além de criar oportunidades sociais e profissionais.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2414-3685 e 2422-7376.