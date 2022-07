Delegado Olim e Lucas Sanches se unem em prol da segurança pública de Guarulhos

Durante o encontro no HOJE TV desta quinta-feira (21), o vereador Lucas Sanches e o deputado estadual Delegado Olim, ambos do PP, fecharam uma parceria e se uniram para trabalharem a segurança pública de Guarulhos. Juntos, eles vão atuar em um único caminho com o apoio da Câmara Municipal de Guarulhos e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Segundo Sanches, as cidades que possuem uma presença maior da Guarda Civil Municipal (GCM) acabam ganhando diversos benefícios. “Pelas minhas andanças nos bairros de Guarulhos, ouço muito das pessoas pedindo para que sejam instaladas bases da GCM em uma praça da região, por exemplo. O próprio cidadão sente mais segurança com a presença dos guardas por perto e nós sabemos que isso é importante, pois estamos falando do direito de ir e vir de cada um deles”, disse.

A população se sente mais segura em sair de casa à noite para ir até um mercado ou uma padaria de madrugada com a presenta da GCM, de acordo com o vereador. “Sendo assim, a gente aumenta o efetivo, prepara melhor as nossas polícias, inclusive a GCM, e traz uma melhor e maior segurança para a população. Além de inibir a onda de assaltos e violência pelos bairros”, concluiu ele.

Já o Delegado Olim afirmou que nas cidades que têm guardas civis mais reforçadas, os criminosos pensam bem antes de agir. “Com a GCM ao seu favor, é mais uma força de segurança pública atuando e eu sou a favor de que esses agentes possam estarem munidos com armamentos pesados, o que era proibido antigamente”, finalizou.

