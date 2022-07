Prefeitura inicia recapeamento e ampliação do corredor de ônibus da Jamil João Zarif

A Prefeitura de Guarulhos iniciará na segunda-feira (25) obras de recapeamento, adequação das calçadas, sarjetas e ampliação do corredor de ônibus da rua Jamil João Zarif, no Taboão. Os trabalhos podem durar até 60 dias e compreendem o trecho inicial, entre a praça Oito de Dezembro e a rotatória da avenida Natalia Zarif.

Com o objetivo de minimizar o impacto no trânsito da região, as secretarias de Obras e de Transportes e Mobilidade Urbana entrarão em contato com aplicativos de trânsito, como o Waze, e promoverão a sinalização do local para alertar os motoristas.

A Prefeitura salienta que os impactos no tráfego da região serão temporários e os benefícios, duradouros.

As adequações na rua Jamil João Zarif são complementos do programa Viva Baquirivu, que possibilitará a diminuição de cheias mediante a ampliação da calha do rio Baquirivu-Guaçu.