Guarulhos economiza R$ 433 mil por ano com modernização do parque semafórico

A Prefeitura de Guarulhos substituiu as lâmpadas convencionais por modelos LED de quase todos os semáforos da cidade. A troca teve início em 2019 e até o momento já alcançou 434 de um total de 446 pontos, que formam o parque semafórico do município, com a implantação de 11,6 mil módulos LED para a sinalização viária vertical e horizontal em 907 vias.

Dentre outros benefícios, como a menor necessidade de manutenção, a tecnologia LED reduziu a conta de energia com esses equipamentos de cerca de R$ 86 mil para R$ 49,9 mil por mês, o que em um ano representa uma economia de R$ 433,2 mil.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, a modernização também contribui para segurança e a melhor fluidez do trânsito. “Além de oferecer maior capacidade de iluminação, a duração das lâmpadas com tecnologia LED é superior em relação às convencionais, fator importante para reduzir falhas na sinalização e, com isso, evitar congestionamentos e acidentes nas vias”, afirma.

LED

A palavra LED vem do inglês light emitting diode, que significa diodo emissor de luz. O LED é um componente eletrônico semicondutor, mesma tecnologia usada em chips de computadores, que possuem a capacidade de transformar energia em luz.