CEUs oferecem transporte gratuito para a Bienal do Livro de Guarulhos

A Prefeitura disponibilizará transporte gratuito para a 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, o maior encontro literário da cidade, que acontecerá entre os dias 5 e 14 de agosto no Internacional Eventos. Os CEUs Pimentas, Ponte Alta, Paraíso-Alvorada, Cumbica e Continental, além do Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo, e do CMIL Fernando Pessoa, no bairro Cidade Soberana, serão os locais de saída e chegada. Cada espaço oferecerá 40 vagas aos sábados e domingos, com saídas em dois horários: às 9h e às 14h.

Para garantir a vaga em um desses horários os interessados devem realizar a inscrição no local de saída, das 8h às 17h, a partir desta quinta-feira (28). A oferta de transporte gratuito com saída de diferentes locais da cidade objetiva garantir maior oportunidade de visitação e experiências aos munícipes durante a bienal.

Palestras com autores, sessões de autógrafos, estandes de editoras, lançamentos e venda de livros, apresentações artísticas, contações de histórias, intervenções literárias, experiências imersivas e exposição são algumas das atividades propostas aos visitantes da bienal, que é gratuita e acontece de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h.

Transporte público

Para quem quer saber como chegar à 2ª Bienal do Livro de Guarulhos utilizando as linhas de ônibus, a melhor dica é pegar as linhas 011PR1, 096, 175, 501, 552 ou 578, que param perto do Internacional Eventos, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Os pontos de ônibus mais próximos do local do evento ficam na rodovia Presidente Dutra (Internacional Shopping) e na avenida Guarulhos, números 3.384 e 3.446, na Ponte Grande.

Para mais informações sobre o evento acesse http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/ e acompanhe o seu perfil no Instagram (@bienaldolivrogru).