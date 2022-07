Flamengo busca vaga nas quartas da 2ª divisão do Paulista neste domingo

Neste domingo (31) a Associação Atlética Flamengo entra em campo em busca da classificação para as quartas de final da segunda divisão do Campeonato Paulista 2022. A disputa será contra o Internacional de Bebedouro, às 11h, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade.

O Flamengo chega a esse confronto com um retrospecto positivo, já que, em quatro jogos, a equipe ganhou três e empatou um. Para se classificar a equipe de Guarulhos precisa apenas de um empate e contará com a torcida a seu favor.

Caso consiga a classificação o Flamengo dará mais um passo para o objetivo principal, que é o acesso ao Campeonato Paulista, série A3, em 2023.

Para esse confronto o Flamengo disponibilizou ingressos para compra antecipada no valor de R$ 10.

Confira os pontos de venda de ingressos

– Secretaria do clube, no estádio Antônio Soares de Oliveira. Rua Francisco Foot, s/nº, Jardim Tranquilidade (sexta-feira, das 10h às 16h, e sábado, das 9h às 12h);

– Estacionamento Carvalho. Avenida Salgado Filho, 235, Centro (sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 13h);

– Pelo site www.aaflamengo.soudaliga.com.br ou nas bilheterias do clube no dia da partida. O valor do ingresso é R$ 20, inteira, e R$ 10 a meia-entrada.