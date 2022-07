Bienal do Livro de Guarulhos abre as inscrições para palestras gratuitas

A partir desta sexta-feira (29), às 19h, começam as inscrições online e gratuitas para as palestras com autores da 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, o maior evento literário da cidade, que acontece entre os dias 5 e 14 de agosto no Internacional Eventos e traz programação diversificada ao longo dos dez dias de realização.

Os ingressos devem ser adquiridos pela plataforma Sympla, no site da Bienal do Livro de Guarulhos (http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br). Para se inscrever é necessário acessar a conta com email e senha cadastrados ou entrar com a conta do Facebook. Para realizar cadastro acesse www.sympla.com.br/criar-conta e preencha os dados solicitados. Após o recebimento do link de confirmação no email informado, clique para ativar a conta.

Para conhecer a programação completa acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/portalbienal/2022/07/28/programacao/. Confira abaixo a programação de palestras e apresentações culturais que exigem inscrição e acontecem no Auditório Azul.

6 de agosto, sábado

11h – Palestra e sessão de autógrafos – A importância de contar e ler histórias na era digital, com Ilan Brenman

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/palestra-e-sessao-de-autografos-com-ilan-brenman/1656084

16h – Show da Luna ao vivo

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/apresentacao-musical-show-da-luna/1653796

18h – Palestra – Literatura das Ruas, com Sérgio Vaz

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/palestra-literatura-das-ruas-com-sergio-vaz/1653801

20h – Bate-papo com Marco Túlio, do canal Authentic Games

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/bate-papo-com-marco-tulio-do-canal-authentic-games/1654383

7 de agosto, domingo

11h – Kiara Terra

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/contacao-de-historias-com-kiara-terra/1654932

14h – Apresentação musical – Os Cirandeiros, com a Cia. Núcleo

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/apresentacao-musical-os-cirandeiros-com-a-cia-nucleo/1656255

16h – Bate-papo com Chico Felitti

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/chico-felitti/1656391

20h – Palestra Paixão, com Oscar Schmidt

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/palestra-paixao-com-oscar-schimidt__1663516

8 de agosto, segunda-feira

20h – Palestra O Desafio de Escrever para Jovens, com Thalita Rebouças

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/palestra-o-desafio-de-escrever-para-jovens-com-thalita-reboucas/1656448

9 de agosto, terça-feira

20h – Palestra Como Estamos Conectados à Ciência?, com Iberê Thenório, do Manual do Mundo

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/ibere-thenorio-manual-do-mundo__1656703

10 de agosto, quarta-feira

20h – Palestra Africanismo, com Rodrigo França

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/africanismo-com-rodrigo-franca__1663151

11 de agosto, quinta-feira

20h – Palestra Primeira Infância, com Paulo Fochi

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/palestra-primeira-infancia-com-paulo-fochi/1656523

12 de agosto, sexta-feira

20h – Palestra Centavos de Existência – Como Aproveitar os Momentos Imperfeitos, com Fabrício Carpinejar

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/palestra-centavos-de-existencia/1656544

13 de agosto, sábado

11h – Contação de histórias com Samuca

Link para inscrição a partir das 19h no site.

14h – Carlos Ruas (canal Um Sábado Qualquer)

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/carlos-ruas-do-canal-um-sabado-qualquer/1656498

16h – Teatro Fábulas de La Fontaine

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/teatro-fabulas-de-la-fontaine-amo-educacao-e-entretenimento/1656559

18h – Bate-papo com o dublador Wendel Bezerra

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/bate-papo-com-o-dublador-wendel-bezerra/1656565

18h – Bate-papo com a autora Ilana Casoy

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/bate-papo-com-a-escritora-ilana-casoy/1656571

14 de agosto, domingo

15h – Daniel Munduruku e Awa Kuaray Werá – Roda de conversa: Literatura e Resistência Indígena

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/daniel-munduruku-e-awa-kuaray-wera__1663239

16h – Barbatuquices com o grupo Barbatuques

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/show-musical-barbatuquices-com-barbatuques/1656723

18h – Show musical e bate-papo com Fernanda Takai

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/show-musical-e-bate-papo-com-fernanda-takai/1656727

E tem muito mais. Para informações complementares sobre o evento acesse http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br e acompanhe o perfil @bienaldolivrogru no Instagram.

A 2ª Bienal do Livro de Guarulhos acontece entre os dias 5 e 14 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos, das 10h às 20h, no Internacional Eventos, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.