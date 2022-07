Centenas de pessoas comparecem ao ACExpo, maior feira de negócios de Guarulhos

A primeira edição do ACExpo – Indústria, Comércio e Serviços, em comemoração ao aniversário de 59 anos da ACE-Guarulhos, reuniu centenas de pessoas no Sítio Vale Verde, na Vila Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 28/07. O evento – maior feira de negócios de Guarulhos – contou com expositores, atrações musicais, bateria de escola de samba e teve a presença de muitos empreendedores que puderam fazer networking em mais de sete horas de atividades.

Para o presidente Silvio Alves, nada melhor do que comemorar o aniversário da ACE-Guarulhos fomentando ainda mais negócios na região. “Essa é nossa missão primordial: fomentar novos negócios e contribuir para manter os que já existem na nossa cidade. Guarulhos é grande demais e tem todo tipo de produto ou serviço. Não há motivos para que alguém consuma fora daqui. E um evento desse tamanho demonstra como essa interação pode e vai gerar mais negócios”, afirmou.

Coordenado pelo vice-presidente da Indústria Marcelo Alves, o ACExpo foi prestigiado por empresários, membros de entidades coirmãs e políticos. “O setor produtivo da nossa cidade merecia um evento como esse, que busca aquecer a economia. Nós só conseguimos driblar as crises com criatividade e iniciativa. O sucesso dessa primeira edição do ACExpo demonstra claramente que temos em Guarulhos oferta e demanda para todos gerarem mais renda e empregos”, apontou.

Homenagem a Tayguara Helou

Durante o ACExpo desta quinta-feira, o presidente Silvio Alves homenageou o empresário Tayguara Helou, diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da transportadora Braspress, com a entrega da Comenda do Mérito Empreendedor, homenagem que a ACE-Guarulhos entrega a pessoas que contribuem decisivamente para o empreendedorismo e o setor produtivo no Brasil.

“É uma honra para Guarulhos sediar o ‘planeta azul’, sede da Braspress. A transportadora contribui decisivamente para a vida de mais de 9 mil famílias, contando apenas os impactos positivos sobre seus colaboradores. Por isso, a homenagem ao Tayguara é mais do que merecida”, afirmou Silvio.

“Que orgulho receber essa comenda da ACE! Isso significa que estamos no caminho certo dentro do empreendedorismo. O presidente Silvio Alves está de parabéns pela condução da entidade na geração de novos negócios. Não há outro modo de se chegar ao desenvolvimento que não seja o de buscar mudanças positivas nas pessoas e nas empresas”, agradeceu Tayguara.

Além da atual função na Braspress, Tayguara é o CEO do banco digital Urbano Bank e presidiu o SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de SP e Região) por quase 20 anos. A Braspress foi fundada em 1977 pelo empresário Urubatan Helou (pai de Tayguara) e Milton Petri. A empresa figura hoje entre as 500 maiores do país e é a maior no seguimento dos transportes.