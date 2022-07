Nise Yamaguchi relata como foi participar da CPI da Covid defendendo o tratamento precoce da doença

A convidada do HOJE TV desta sexta-feira (29), comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi a médica clínica, imunologista e oncologista, Nise Yamaguchi. Em maio de 2021, Nise participou de audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia e defendeu o chamado tratamento precoce para a covid-19.

O depoimento da médica atendeu ao pedido do senador Eduardo Girão (Podemos-CE). “A minha experiência na CPI veio em consequência de um pedido que fiz para ser voluntária e ouvida com relação aos dados que nós tínhamos dos tratamentos iniciais e reposicionados que poderiam diminuir o número de internações por covid”, afirmou.

Nise relatou ter levado mais de 100 artigos para o Senado Federal e, segundo ela, depois de seu depoimento, eles não quiseram recebê-los. “Isso mostrava uma nítida tendência do Brasil em se omitir a informação. Essa trama se deu pois havia a necessidade de se colocar uma cortina de fumaça em cima dos problemas reais que estavam sendo investigados, que era a grande farsa do nordeste, a questão das compras inadequadas, os aparelhos que nunca chegaram e isso tudo acabou sendo colocado para debaixo do tapete. Então, agora espero que essa investigação, que chegue até a Polícia Federal, não esqueça de ver também os problemas existentes em Manaus, por exemplo, e em outras regiões”, expôs.

De acordo com a médica, sua participação foi uma questão muito séria pois foram sete horas e meia de interrogatório, com trechos de falas descontextualizadas onde tentavam atacá-la e colocá-la como se fosse alguém que não soubesse do que estava falando. “Sendo que, com 40 anos de Medicina, Imunologia, doutorado em Pneumologia com Biologia Molecular, eu não estaria gastando meu tempo defendendo coisas que não funcionassem. Pelo contrário, eu queria ajudar a população como ainda quero, em todos os sentidos”, finalizou.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado através do Facebook (guarulhoshoje), Youtube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.