Guarulhos abre quatro UBSs neste sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (30) a Prefeitura de Guarulhos vai abrir quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, pelo programa Saúde Agora: Jardim Acácio, Taboão, Jardim Álamo e Uirapuru. As unidades realizarão serviços previamente agendados, como consultas médicas e exames de Papanicolau, e os de demanda espontânea, como vacinação.

Com isso, pessoas acima de 30 anos podem procurar uma das quatro UBS nesse dia para receber a quarta dose contra a covid-19, liberada a esse público nesta quarta-feira (27), mas somente àqueles que já receberam a dose anterior há pelo menos quatro meses (122 dias). A vacina contra a influenza (gripe) também está disponível e pode ser administrada junto com a vacina contra o coronavírus.

Vale ressaltar que pessoas com sintomas de gripe ou covid, como febre, coriza e dor de garganta, devem aguardar a recuperação total para receber as doses contra ambas as doenças. Para se vacinar basta apresentar documento com foto e, no caso da vacina contra a covid-19, o comprovante de vacinação, impresso ou digital.

Nas unidades também estarão disponíveis serviços por demanda espontânea, como os testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, bem como as condicionalidades do programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).

O programa Saúde Agora prevê a abertura de uma ou mais Unidades Básicas de Saúde em sistema de rodízio aos sábados. No dia 23 funcionaram as UBS Itapegica, Jardim Acácio, Fortaleza e Normandia.

Serviço

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Taboão: rua Maria Elisa, 80, Jardim Tamassia

UBS Jardim Álamo: rua Nicolina Lapenna Turri, 15, Jardim Álamo

UBS Uirapuru: estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 992, Jardim Santa Helena