Câmara inicia processo de instalação de painéis de energia solar

Devanildo Damião, coordenador de projetos estratégicos do Legislativo, foi entrevistado pelo jornalista Maurício Siqueira no HOJE TV desta quinta-feira (4) e destacou o processo de instalação dos painéis de energia solar na Câmara Municipal, que teve início há três semanas.

O contrato firmado com a empresa Rad Energy, vencedora do processo de licitação, engloba a instalação de 616 painéis solares de 450 watts, com 250 quilowatts de inversor, suficientes para suprir a demanda atual de energia da Casa de Leis.

“Guarulhos tem um nível de insolação que é propício para a utilização da energia solar fotovoltaica, esta que Deus nos oferece todos os dias e é gratuita. Um tipo de recurso que ajuda a vida das pessoas em relação a questão de melhorar as condições financeiras na cidade, como por exemplo a lei do IPTU Verde que dava até 3% de desconto na conta de energia, sendo fotovoltaica”, explicou.

Segundo ele, houve uma discussão sobre o assunto na Câmara e o presidente Martello (PDT) propôs um projeto de lei, orientado pelo Conselho de Desenvolvimento, para que se tivesse 6% de desconto no IPTU e aumentando também o prazo. “Quem instala este tipo de energia precisa fazer um grande investimento. O projeto foi aprovado e está vigente. Com essa nova legislação, existe então um incentivo maior no município”, ressaltou.

Damião contou que o sistema já está sendo instalado no telhado do Legislativo. “Todos os fixadores já estão pregados. Agora, faltam as placas, que estão chegando e depois disso, só precisaremos realizar o processo de legalização. O sistema recebe o nome de on-grid (conectado à rede) por se tratar da energia que é gerada e enviada para rede, que continua utilizando-a. Depois disso, ocorre um encontro de contas. Mas, isso é necessário validar com a concessionária da região, que no nosso caso e a EDP”, finalizou.

