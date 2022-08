Projeto De Bem com a Vida realiza aula inaugural com 300 mulheres no Adamastor

Cerca de 300 mulheres participaram nesta terça-feira (9) da aula inaugural dos cursos profissionalizantes gratuitos do projeto De Bem com a Vida, promovido pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com o governo federal no Salão de Artes do Adamastor. A abertura do evento contou com participação da subsecretária de Políticas para as Mulheres, Verinha Souza, do secretário-adjunto de Direitos Humanos, Martinho Risso, e da deputada federal Maria Rosas, autora da emenda que designou R$ 450 mil para a implantação do projeto.

“Os cursos irão fazer a diferença na vida das mulheres, que poderão obter renda própria, ter mais empoderamento, sua autoestima elevada e mais independência. Tenho certeza de que cada um desses cursos irá possibilitar a transformação de muitas mulheres”, afirmou Verinha.

O mundo e o país passam por um momento financeiro difícil e o projeto abre uma perspectiva de vida melhor às mulheres, segundo Risso. “Vivemos um período muito difícil, em que a crise está afetando muitas famílias e as mulheres que cuidam das casas. O programa iniciado hoje é de inclusão produtiva, voltado àquelas que estão em risco de exclusão social e que serão capacitadas para gerar renda. Elas poderão trabalhar em casa para obter uma renda própria, virar empreendedoras e ter garantias de aposentadoria com o MEI (microemprendedor individual)”, explicou.

Já a deputada Maria Rosas ressaltou que 53% da população do país é composta por mulheres. “Fico feliz em ver que os recursos da emenda estão sendo bem empregado no município. Os cursos vão dar oportunidade às mulheres de terem independência e autonomia”, disse a parlamentar.

A aula inaugural ficou a cargo da instrutora de meditação, planejamento estratégico e marketing pessoal Ângela Lessa, que ministrou a palestra Do Sonho à Realização! Caminhos para Alcançar seus Objetivos.

De Bem com a Vida

O projeto De Bem com a Vida oferece cursos voltados ao empreendedorismo e à geração de renda como forma de autonomia financeira. Entre os cursos oferecidos estão design de sobrancelha, diarista, customização de peças de vestuário, técnica básica de maquiagem, atitude empreendedora, básico de corte e costura e introdução ao pacote Office.

Ele se destina a 373 mulheres em situação de vulnerabilidade social que se inscreveram nas unidades das Casas e Espaços da Mulher Clara Maria.

Elisângela Silva dos Santos, de 30 anos, matriculou-se para as aulas de atitude empreendedora. “Quero abrir uma loja de roupas íntimas em casa, porque já vendo peças online. O curso vai me ajudar a vender mais. Acho bom trabalhar para ter mais liberdade e não precisar ficar pedindo dinheiro ao marido”, disse a moradora do Parque São Miguel, que é casada e mãe de duas filhas.