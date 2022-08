CEU Presidente Dutra recebe o Mutirão do CadÚnico no último sábado de agosto

A próxima edição do Mutirão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) acontecerá no próximo dia 27 de agosto, das 9h às 14h, no CEU Presidente Dutra, situado na rua Maria Paula Mota, s/nº.

No evento será possível realizar o cadastramento no sistema, além da atualização de dados para aqueles que já têm o cadastro, o que deve ser feito a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança nas informações prestadas anteriormente. Cadastros desatualizados impedem as famílias de participarem de benefícios como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Viva-Leite, ID Jovem, BPC-Loas, entre outros.

Para participar será necessário apresentar uma senha, que poderá ser retirada a partir de 12 de agosto no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Presidente Dutra, que fica na rua Nova Guataporanga, 385, Jardim Cumbica, ou a partir de 18 de agosto no CadMóvel instalado no próprio CEU Presidente Dutra.