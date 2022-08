Guarulhos recebe programação gratuita do Circuito Sesc de Artes

O Circuito Sesc de Artes está de volta às ruas, praças e parques e neste próximo fim de semana, sexta (19), sábado (20) e domingo (21), a partir das 16h. A programação gratuita chega a Guarulhos com atividades que acontecem no Teatro Padre Bento, no Parque Linear Transguarulhense e no CEU Pimentas com música, apresentações de teatro, dança e circo, oficinas de artes visuais e tecnologias, ações literárias e cinematográficas.

Além de Guarulhos, a caravana itinerante faz suas andanças por 118 cidades do litoral, interior e Grande São Paulo até o dia 28 de agosto, com cerca de 90 atividades gratuitas para todas as idades, estilos e gostos. Confira a programação completa em https://circuito.sescsp.org.br/.

Dentre os destaques da programação está o espetáculo circense Rústico, com a Cia. Barnabô, o espetáculo de dança Elo, com a T.F. Cia de Dança, a apresentação da cantora Nega Duda com repertório em homenagem a Clementina de Jesus, o passeio lítero-musical Que Língua é Essa?, com o Núcleo Pé de Zamba, entre outros.

O Circuito Sesc de Artes 2022 é promovido pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio locais e proporciona encontros e o contato com a arte e a cultura em toda a sua diversidade. Em Guarulhos a ação conta com o apoio da Prefeitura, que tem como objetivo a circulação de programação gratuita nos espaços públicos da cidade.



Confira a programação em Guarulhos

Artes visuais e tecnologia

A Roupa do Rei Adinkra

A partir da história dos símbolos e ideogramas adinkra, sistema de escrita que faz parte da estamparia e indumentária dos povos Akan, ainda presentes em países como Gana, os participantes são convidados a criar estampas e roupas em miniatura. Na oficina, os artistas-educadores vão apresentar também músicas, jogos e brincadeiras que percorrem o continente africano (com Adriana Amaral, Mafuane Oliveira, Jhow Carvalho, Joice Jane Teixeira e Roberto Santos).

Cinema

Gambiarras para Cinema e Vídeo – Improvisando Cenas

Com Bodoque Coletivo de Cinema (SP)

Em um pequeno estúdio de cinema os participantes podem experimentar técnicas e linguagens cinematográficas utilizando equipamentos construídos pelos próprios artistas.

Circo

Rústico

Com Cia. Barnabô (SP)

O espetáculo circense é ambientado em um cenário de natureza e apresenta Peperina e Dom Molina. Eles pertencem a um território de amor e de campo, de luta e de esforço, de uma vida juntos. A narrativa acrobática traz a essência da história nos corpos.

Dança

Elo

Com T.F. Cia de Dança (SP)

Poética, a performance cria um diálogo entre corpo, arquitetura e público em busca de outro olhar para a cidade, habitando o invisível. Corpos que procuram a anarquia dos afetos, pulsam pela empatia. Tocar foi, ainda é, e para sempre será, a verdadeira revolução.

Literatura

Que Língua é Essa?

Com o Núcleo Pé de Zamba (SP)

Um passeio lítero-musical recheado de curiosidades sobre a língua portuguesa, trechos de poemas, canções e danças que ilustram a multiplicidade e o dinamismo do português para além da norma culta, visitando, inclusive, as transformações lançadas a partir da comunicação virtual e das redes sociais.

Splish Splash Splush e Tchibum: Mergulho na Leitura

Com o Coletivo Lê (SP)

Com um acervo diversificado de histórias, a atividade busca incentivar o público participante em sua formação leitora. Neste trabalho o público é acompanhado por mergulhadores, mediadores de leitura, que promovem o acesso ao acervo e à prática da mediação de leitura literária.

Música

Nega Duda canta Clementina de Jesus

A intérprete baiana Nega Duda entoa os clássicos eternizados na voz da cantora fluminense Clementina de Jesus (1901-1987), que ficou conhecida pelo público como Rainha Quelé. No espetáculo, que mistura música e teatro, a narrativa é livremente inspirada no livro Rainha Quelé – Clementina de Jesus.

Serviço

Sexta-feira, 19 de agosto, a partir das 16h

CEU Pimentas. Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Sábado, 20 de agosto, a partir das 16h

Teatro Padre Bento, área externa. Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade

Domingo, 21 de agosto, a partir das 16h

Parque Linear Transguarulhense. Avenida Transguarulhense, s/nº – Parque Continental