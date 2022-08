Prefeitura inaugura equipamentos de alta tecnologia em dois serviços de saúde

Nesta terça-feira (16) a Prefeitura de Guarulhos inaugurou oficialmente equipamentos de ponta em dois serviços de saúde. Um tomógrafo de alta tecnologia foi instalado no Hospital Municipal de Urgências (HMU) e um aparelho oftalmológico de precisão com sistema óptico japonês começou a operar no Ambulatório da Criança. Durante a manhã o prefeito Guti e secretário da Saúde Ricardo Rui estiveram nas unidades para visita técnica.

O novo tomógrafo da Siemens, digital, tridimensional, de 64 canais, tem capacidade para realizar cerca de 400 exames mensais de alta qualidade com precisão de imagens. “Queremos agradecer ao governo japonês, à ONU e ao governo federal brasileiro por se unirem e enviarem essa máquina de última geração para a nossa cidade. É um ganho imenso para a população”, disse Guti.

O envio do equipamento para Guarulhos provém de uma cooperação humanitária com o Japão, por meio do projeto Japão Aid Grant, e foi adquirido em uma parceria do município com o Ministério da Saúde, junto à Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos.

Já o autorrefrator com ceratômetro (MM 501-DN da Martinato) no Ambulatório da Criança foi adquirido por meio de emenda parlamentar de R$ 500 mil obtida pelo deputado federal David Soares, o que inclui ainda outros 22 itens que serão empregados nos serviços de saúde do município. O equipamento é usado para medir parâmetros de hipermetropia, miopia, eixo e distância pupilar, além de realizar a prescrição de correção visual.

O ceratômetro mede a curvatura anterior da córnea, exame fundamental para a adaptação de lentes de contato, e pode identificar doenças como astigmatismo, degenerações corneanas e, principalmente, o ceratocone, que é uma doença bilateral e progressiva que afeta o formato e a espessura da córnea. O diagnóstico precoce é fundamental para controlar a progressão da doença e preservar a acuidade visual.

“A conquista vai favorecer a qualidade da assistência ao público infantil, já que, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema de visão”, comentou o secretário Ricardo Rui.