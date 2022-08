Prefeitura entrega oito ambulâncias e quatro motolâncias

Na manhã desta terça-feira (16) o prefeito Guti entregou oficialmente oito ambulâncias zero quilômetro de simples remoção e quatro motolâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O secretário da Saúde, Ricardo Rui, recebeu as chaves dos novos veículos em cerimônia realizada no Paço Municipal.

“As ambulâncias farão parte do Serviço de Transporte Sanitário e Ambulatorial de Guarulhos, para a remoção de pacientes acamados que não podem ser deslocados por outro meio, e ainda para aqueles que precisam ser transferidos de um hospital para outro, bem como para altas hospitalares realizadas pelo município”, explicou o prefeito Guti. Os veículos foram enviados pelo governo do Estado de São Paulo.

As motolâncias foram doadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e, assim como as ambulâncias, estão em processo de contratação de seguro para iniciar o atendimento. Com as novas aquisições, o Samu municipal passa a ter dez motolâncias, o que aumentará a capacidade de atendimento com esse tipo de veículo, que atualmente é de duzentos pacientes por mês, em 60%.

O prefeito Guti citou o nome de cada um dos motoristas e pilotos que assumirão os novos veículos e reforçou a importância das parcerias entre os governos para o desenvolvimento do município.

“Estamos avançando, e o mais importante é que a população guarulhense se sinta cada vez mais bem acolhida e atendida em nossos equipamentos de saúde”, comentou o secretário da Saúde, Ricardo Rui.