Guarulhos recebe inscrições para 100 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos receberá até o dia 26 de agosto as inscrições para 100 vagas em cursos de qualificação profissional do programa Via Rápida, do governo estadual. Os interessados devem acessar o link www.cursosviarapida.sp.gov.br e preencher as informações solicitadas até a data limite ou até o preenchimento das vagas. As aulas acontecerão presencialmente a partir de 31 de agosto na rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal, com bolsa-auxílio de R$ 210.

São 25 vagas para o curso de logística, que acontecerá no período da noite, em que o aluno irá aprender os conceitos relacionados à logística, como objetivo, curvas de custos, trade-off, cadeias logísticas, fluxos, atividades primárias e ciclos críticos. É necessário ter 16 anos ou mais e ensino fundamental completo.

Já para o curso de operador de empilhadeira são 50 vagas divididas nos períodos tarde e noite. O aluno irá aprender a conduzir as empilhadeiras com segurança atendendo à legislação vigente e aperfeiçoará as manobras críticas e as técnicas de carga e descarga. Para este curso é necessário ter 18 anos ou mais e o ensino fundamental completo, além de ser recomendável possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B. Será preciso apresentar cópia da CNH ou do RG e CPF.

As outras 25 vagas são para o curso de almoxarife, que acontecerá no período noturno e irá preparar profissionais para gerir produtos e/ou materiais quanto a recebimento, conferência, armazenagem e distribuição, mantendo atualizados os registros de localização no almoxarifado conforme normas ambientais, de qualidade e de higiene e segurança. Para participar é preciso ter 16 anos ou mais e o ensino fundamental completo.