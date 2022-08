Manutenção no Sistema Cantareira deixará 167 bairros de Guarulhos sem água no fim de semana

A Sabesp realiza neste fim de semana uma manutenção preventiva no Sistema Canteira, visando ampliar sua segurança operacional. Para a realização dos serviços, será necessário paralisar o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaráu, responsável pela produção de água do sistema. A intervenção ocorrerá das 18h de sábado (20) até ás 6h do domingo (21), pode4ndo afetar o abastecimento de água para 4,9 milhões de moradores de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e São Caetano do Sul.



Dentro dos trabalhos, será realizada a adequação da estrutura de chegada de água na ETA e a substituição, por conta de desgastes naturais do uso, de uma grande válvula em um conjunto de bombas na Estação Elevatória Santa Inês, que envia água para tratamento na Guaraú.



Será feita ainda a manutenção preventiva de todo o sistema elétrico da ETA e de equipamentos de distribuição de água, como reservatórios urbanos e estações elevatórias, além de ações como lavagem/desinfecção e reparos preventivos diversos. No reservatório Vila Jaraguá (zona norte), haverá a substituição de duas válvulas (de 1,05 e 1,2 metros de diâmetro e 1 tonelada).



No retorno do abastecimento, técnicos colocarão em operação uma nova adutora, que vai reforçar o abastecimento na região de Perus, na capital e nos municípios

A Sabesp orienta à população da Grande São Paulo o uso consciente da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento, prevista para acontecer até a segunda-feira (22).

Para reduzir os impactos no abastecimento, será acionada a flexibilização do Sistema Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que permitirá que regiões normalmente atendidas pelo Cantareira recebam momentaneamente água de outros sistemas.



O abastecimento em regiões com serviços essenciais, como hospitais, será redirecionado para que não haja intermitência. Também serão disponibilizados caminhões-tanque para situações de emergência. As consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 ou na Central de Atendimento pelos telefones 195 ou 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

Os bairros afetados são:

Bananal, Bela Vista, Bom Clima, Butantã, Cachara do Vovô, Camargos, Centro, Cidades Brasil, Jardim Cumbica, Serodio, Soberana; Cocaia, Continental I, Gopouva, Haroldo Veloso, Ivernada; Jardins Adriana, Aida, Alvorada, América, Ana Maria, Artidoro, Bananal, Bandeirantes, Barbosa, Beirute, Belvedere, Capri, Carioca, Cristin Alice, Cristina, Das Oliveiras II, Diogo, Do Papai, Dona Meri, Dos Afonsos, Dourado, Eliana, Eugenia, Eusonia, Flor Da Montanha, Flor Do Campo, Gabriela, Gopouva, Guarulhos, Iporanga, Irene, IV Centenário, Leda, Leila, Madeirense, Maia, Marilena, Monte Carmelo, Munira, Nazaret, Odete, Palmira, Renee, Rizzo, Rosa de Fraça, Rosana, Rossi, Santa Barbara, Santa Beatriz, Santa Cecilia, Santa Clara, Santa Edwirges, Santa Emília, Santa Lídia, Santa Mena, Santa Rita, Santa Terezinha, Santa Vincecia, Santo Expedito, São Domingos, São Geraldo, São João, São Jose, São Judas Tadeu, São Paulo, São Ricardo, Scyntila, Tabatinga, Terezopolis, Testae, Toscana, Vila Galvão, Zimbardi; Lavras, Macedo, Mikail II, Monte Carmelo, Morros, Parques Cecap, Continental, Continental III, Flamengo, Mikail, Santo Agostinho, Santos Dumont; Picanço, Recanto Bom Jesus, São João, São Roque, Taboão, Via Bom Lar; Vilas Aliança, Antonieta, Aprezivel, Augusta, Bremem, Capitão Rabelo, Cavadas, Das Palmeiras, Do Telles, Dos Camargos, Endres, Ester, Fatima, Fiuza, Flora, Galvão, Girassol, Gpm, Huda, Iris, Itapegica, Itapoan, Izinha, Lidio Santana, Marajó, Maria Luiza, Maria Tereza, Maricy, Milton, Miriam, Moreira, Paulista, Pedro Moreira, Planalto, Progresso, Rica, Rio, Rio de Janeiro, Ristori, Rosalia, Rute, Sabatino, Saiago, Sant Anna, Santo Antônio, São Carlos, São Jorge, São Judas Tadeu, São Paulo, São Rafel, Silveira, Sirena, Sitio Dos Morros, Sorocabana, Tijuco, Trabalhista, União, Vicentina, Yaya e Zanardi.

Veja algumas dicas de uso consciente:



1. Tome banhos mais curtos;



2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;



3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira,

prefira um balde com água;



4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e

balde com água, não a mangueira;



5. Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a

lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade

máxima;



6. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe

a torneira fechada ao ensaboar;



7. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas

seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água;



8. Não use água corrente para descongelar alimentos.



Mais informações no link:

https://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx?